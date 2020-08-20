Макрон рассказал о реакции Путина на возможное участие ОБСЕ в ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в решении ситуации по Белоруссии. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Макрон до этого объявил о готовности Евросоюза выступить посредником в между протестующими и властями Белоруссии. Он также отметил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко неохотно согласился на роль ОБСЕ.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа победы на выборах действующего президента . По официальным данным, он набрал 80,1%. Протестующие недовольны итогами голосования и требуют перевыборов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ Эди Рамой призвал не мешать диалогу между властями и обществом Белоруссии и «не навязывать ничего извне».