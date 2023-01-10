Мир 10 января 2023, 03:50 Макрон рассказал, когда закончат восстановление Собора Парижской Богоматери Президент Франции Макрон подтвердил планы завершить восстановление Нотр-Дама в 2024 году РИА «Новости»

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Восстановление собора Парижской Богоматери планируют завершить в 2024 году. После реставрации Нотр-Дам откроют для всех желающих. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший собор вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой 9 января. Его слова привела газета Le Parisien.

«Мы будем придерживаться заявленной ранее цели — открыть собор в 2024 году», — сказал Макрон.

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По его словам, такие сроки необходимо было поставить, чтобы дать надежду французам, которые любят Нотр-Дам. Нельзя было заявить, что собор не откроется еще 15 или даже 20 лет, сказал французский лидер.

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Посетивший собор вместе с Макроном Кисида отметил, что что восстановительные работы движутся с большой скоростью.

Пожар произошел в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. В результате происшествия никто не пострадал, поскольку в это время собор уже был закрыт для посещения.