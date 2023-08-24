Мир 24 августа 2023, 08:13 Макрон рассказал, когда в следующий раз пообщается с Путиным Лидер Франции Макрон заявил, что поговорит с Путиным, когда это будет полезно Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/globallookpress

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, когда возникнет такая необходимость. Так он ответил журналистам Le Point на вопрос о том, разорвана ли его связь с президентом РФ.

«Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезным», — констатировал Макрон.

Он также напомнил, что в диалоге с Владимиром Путиным всегда выступал за необходимость «перестраивать геополитическую архитектуру Европы». Макрон отметил, что НАТО и ЕС — часть «более широкого переговорного процесса». Он также выразил надежду на то, что Россия и Украина вернутся за стол переговоров, и добавил, что Европе в любом случае «нужно будет жить с Россией».

В прошлом году Эммануэль Макрон звонил российскому президенту настолько часто, что в Сети это стало поводом для шуток. Часто обсуждалась ситуация на Украине. Однако впоследствии телефонные разговоры, похоже, прекратились. В конце июня Макрон отмечал, что у него нет причин звонить Путину, но если вдруг тот позвонит сам, будет готов к диалогу.