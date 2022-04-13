Макрон рассказал, что будет делать после ухода из политики

В случае ухода из политики президент Франции Эммануэль Макрон станет писателем. Об этом французский лидер рассказал в интервью журналу Le Point.

«С литературой связана вся моя жизнь. Когда моя работа была связана с другими профессиями, мне и тогда хотелось заниматься писательским трудом. Сегодня мне это не удается», — привел ТАСС слова Макрона. Президент Франции отметил, что свободное время он посвящает общению с семьей и чтению.

В жизни, по мнению Макрона, «всегда надо быть готовым быстро собрать вещи». Поэтому, как полагает французский лидер, нужно знать, «чем станешь заниматься, когда у тебя не будет должности или миссии».

Уже сегодня, как признался Макрон, он «собирает истории» для будущих книг.

В интервью Макрон также рассказал, что президент России Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее из остальных стран Западной Европы. Об этом, по словам французского лидера, свидетельствует его постоянное общение с российским коллегой, которое носит требовательный, но откровенный характер.