Мир 20 декабря 2022, 23:21 Макрон раскрыл данные о последних поставках вооружений на Украину Президент Франции Макрон рассказал о передаче украинским военным системы ПВО Crotale Википедия

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Франция увеличила объемы поставок вооружений Украины выше запланированного объема. Об этом в интервью телеканалам TF1/LCI заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он пояснил, что только за последние дни на Украину отправились ракетные установки и системы противовоздушной обороны Crotale.

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«Это сверх того, что мы запланировали изначально», — заявил Макрон.

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Французский лидер добавил, что сейчас вместе с министром обороны Себастьяном Лекорню составляет список вооружений для поставки на Украину в первом квартале 2023 года. Они включили в себя новые мобильные артиллерийские установки CAESAR.

Точного количества единиц боевых машин Макрон не назвал. Он пояснил, что окончательное решение примет по итогам переговоров с Данией.

Украина уже получила от Франции 18 гаубиц CAESAR. В ближайшее время их количество может увеличиться еще на шесть единиц. Но изначально это оружие предназначалось армии Дании, с которой Макрон сейчас ведет переговоры.

В своем интервью французский лидер подтвердил информацию журналистов, которые со ссылкой на источники сообщали о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности Crotale и радиолокационных систем GM200.

Военные машины Crotale предназначены для перехвата самолетов, крылатых или противокорабельных ракет, а также беспилотников, находящихся на низкой высоте. Дальность выстрела комплекса достигает 70 километров.