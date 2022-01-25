Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

В ближайшее время президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, его процитировало РИА «Новости».

В коммюнике отмечается, что французский лидер готов использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе.

«Президент республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, беспокоящихся о своей безопасности», — сказано в тексте из Елисейского дворца.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон могут в скором времени провести телефонный разговор. При этом он уточнил, что точной даты и времени телефонных переговоров пока нет.