Макрон прокомментировал торговое соглашение Китая и США

«В торговой войне есть только проигравшие… Мы стали свидетелями того, к чему привел торговый конфликт двух крупнейших экономик мира, какой ущерб он уже нанес мировой экономике. Мы надеемся, что в конечном счете будет достигнуто соглашение для урегулирования трений с учетом интересов двух сторон и их партнеров, включая Евросоюз», — завил лидер Франции.

Макрон также выступил с призывом ускорить упрощение доступности китайского рынка для иностранных компаний и сделать эти процедуры прозрачными. Так, по его словам, желающие могут увереннее выходить на рынок Китая. Президент Франции считает важным обеспечивать необходимые условия для защиты прав интеллектуальной собственности компаний.

Свои заявления Макрон сделал на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров (CIIE). Она продлится с 5 по 10 ноября в Шанхае.