Макрон проиграл блогерам и пригласил метал-группу в Елисейский дворец

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил частный концерт пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT, который состоялся в садах Елисейского дворца.

Как сообщило агентство Reuters, французский лидер для популяризации мер по защите от коронавируса попросил двух ведущих YouTube-комиков Франции Макфлая и Карлито записать видео о пользе мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. В том случае, если их видео наберет 10 миллионов просмотров, Макрон пообещал, что комики свой следующий проект смогут снять в Елисейском дворце.

Макфлай и Карлито выиграли пари, поэтому им разрешили снять 36-минутный ролик в резиденции главы государства. В конце этого видео в качестве слушателя к концерту присоединяется и сам Макрон.

Для французского лидера коллектив исполнил хард-роковую версию известной французской колыбельной «Зеленая мышь».

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