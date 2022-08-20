Макрон призвал жителей Франции быть готовыми заплатить за свободу

Французы должны быть готовы заплатить цену за свободу и ценности страны. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я думаю о нашем народе, которому потребуются стойкость, чтобы встретить грядущие времена, противостоять неуверенности. Необходимо быть готовым заплатить цену за нашу свободу и наши ценности», — сказал Макрон во время своего выступления, посвященного годовщине освобождения юга Франции от нацистов.

Лидер страны произнес речь на мероприятии в коммуне Борм-ле-Мимоза, уточнил ТАСС. Он напомнил о героизме участников Движения Сопротивления и ветеранов, участвовавших в операции «Драгун» по освобождению Франции от оккупации нацистов.

Также Макрон поблагодарил военных, находящихся с миссиями обеспечения безопасности в разных регионах мира.

Ранее президент Франции провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Как уточнил Елисейский дворец, в ближайшее время президенты могут провести еще одни переговоры.