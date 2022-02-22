Макрон призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и ввести санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил признание Москвой независимости ДНР и ЛНР. Он призвал Евросоюз ввести санкции против страны, а также созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в коммюнике Елисейского дворца.

«Президент республики осуждает принятое президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины. Он призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций», — сказано в сообщении.

Макрон назвал признание республик нарушением международных обязательств России и подрывом территориальной целостности Украины.