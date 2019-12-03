Макрон призвал создать новый договор о стратегических ядерных вооружениях

Такое заявление Макрон сделал на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом. Французский политик выразил уверенность, что Европа должна стать частью нового соглашения, которое будет «фундаментом безопасности».

Также Макрон отметил, что важно понимать «новую природу отношений с Россией», написала «Газета.ru».

«Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью», — заявил французский президент.