Мир 05 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Макрон призвал «вывести российские войска» с Запорожской АЭС France-Presse: президент Франции Макрон призвал сохранить ядерную безопасность ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «вывести российские войска» с территории Запорожской АЭС — якобы только так можно сохранить безопасность объекта. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

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Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили безопасность ядерных объектов на Украине во время телефонного разговора. Французский лидер «расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах», отметило агентство.

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