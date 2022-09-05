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Макрон призвал «вывести российские войска» с Запорожской АЭС

France-Presse: президент Франции Макрон призвал сохранить ядерную безопасность ЗАЭС

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «вывести российские войска» с территории Запорожской АЭС — якобы только так можно сохранить безопасность объекта. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

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Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили безопасность ядерных объектов на Украине во время телефонного разговора. Французский лидер «расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах», отметило агентство.

Зеленский также заявил, что провел полуторачасовой разговор с Макроном, доложил ему о ходе конфликта на Украине и скоординировал вопросы дальнейшей военной помощи от Франции. Кроме того, лидеры двух стран обменялись оценками результатов визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Миссия МАГАТЭ прибыла на объект на прошлой неделе. Представителям делегации показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Часть комиссии покинула объект сегодня. Два специалиста пока остались на ЗАЭС в качестве наблюдателей — они уедут завтра.

Эммануэль Макрон

Украина

АЭС

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