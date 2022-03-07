Макрон призвал с уважением относиться к России и ее народу

Баллотирующийся на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон на своем первом предвыборном собрании заявил о необходимости уважать Россию и ее народ. Его слова привел ТАСС.

По словам Маркона, странам Европы следует продолжать вести диалог с российским руководством, даже учитывая все имеющиеся разногласия. Глава государства уверен, что когда-нибудь страны все равно сядут за стол переговоров.

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — сказал французский президент на встрече с избирателями в комунне Пуасси.

Он также призвал сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации и расширения военных действий на Украине.

Ранее Макрон заявил, что Франция вместе с партнерами оказывает экономическое и дипломатическое давление на Россию. При этом лидер страны подчеркнул, что это не значит, что Пятая республика ведет войну с РФ. В свою очередь, глава французского МИД Жав-Ив Ле Дриан также заявил о необходимости сохранения контактов с российским лидером Владимиром Путиным.