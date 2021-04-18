Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта на границе с Украиной

Россия должна приступить к деэскалации ситуации на границе с Украиной, уверены во Франции. С таким призывом в эфире телеканала CBS выступил президент Эммануэль Макрон.

Он посчитал существующий уровень напряженности контрпродуктивным.

«Я думаю, что эта ситуация неприемлема и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы», — заявил Макрон.

Президент Франции выступил за дискуссию с Россией — открытую, спокойную и уважительную. Он также сказал, что необходимо активизировать дипломатическое взаимодействие. По словам французского лидера, США и Европа должны занять четкую позицию в отношении Москвы.

«Мы никогда не примем новую военную операцию на украинской территории, и нам надо найти способ внушать уверенность относительно этого», — добавил Макрон.

В последние дни Запад неоднократно выражал обеспокоенность из-за заявлений украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что перемещение военных по территории своей страны не должно беспокоить другие государства, так как им ничего не угрожает. А происходящее в Донбассе — внутриукраинский конфликт, в котором российские войска никогда не участвовали.

Папа римский Франциск тоже обеспокоен наращиванием военной активности на востоке Украины. Он умолял снизить напряженность и сделать все возможное для примирения сторон.