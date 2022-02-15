Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он призвал главу государства не признавать независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщил телеканал CNN.

Госдума 15 февраля поддержала проект постановления, в котором предлагается обратиться к Путину с предложением признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

«Мы остаемся бдительными и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы», — привел американский телеканал слова представителя Елисейского дворца.

Проект обращения к российскому лидеру в январе представили депутаты партии КПРФ. Они предложили обратиться к Путину с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР. Парламентарии считают, что с руководством областей необходимо как можно скорее провести переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений.

Президент России высказался об инициативе во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он подчеркнул, что будет делать все возможное для решения проблем Донбасса. По словам Путина, в этой ситуации стоит исходить из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».