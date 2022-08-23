Макрон призвал не проявлять слабости по отношению к России

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в онлайн-режиме на форуме «Крымская платформа», призвал не проявлять «слабости и духа компромисса» по отношению к России. Его речь транслировалась на YouTube.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. <…> Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сообщил Макрон.

На том же мероприятии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение украинских территорий к России, продолжит придерживаться жестких антироссийских санкций и поддерживать Украину.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Украину, что ее ждет тяжелая зима, и призвал наладить долгосрочную поддержку страны для того, чтобы она «сохранилась как суверенная и независимая нация», написали «Известия».

Целью «Крымской платформы» провозгласили «восстановление целостности Украины». В форуме принимают участие главы государств и международных организаций. Первый такой саммит состоялся в прошлом году по инициативе Украины — тогда обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал мероприятие недружественным и антироссийским.