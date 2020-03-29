Макрон призвал итальянцев «не пьянеть» от помощи России

Париж и Берлин тоже оказывали помощь Италии, занявшей первое место по смертности от коронавируса в Европе. Об этом напомнил президент Франции Эммануэль Макрон и призвал «не пьянеть» от содействия России и Китая.

Как сообщил канал France 24, об этом он заявил на следующий день после того, как стало известно о смерти за один день от коронавируса 969 итальянцев. Франция и Германия подвергались критике за то, что первоначально отказались предоставить Италии маски для лица и медицинское оборудование.

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов? Этого недостаточно, но это только начало, и мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — подчеркнул Макрон. По его словам, Европа должна быть сильной и гордой, но 27 марта признавал, что пандемия стала угрозой существованию Евросоюза.

Сейчас в Италии работают восемь российских врачебно-сестринских бригад, военные эксперты и вирусологи. Они прибыли в провинцию Ломбардия, которая стала эпицентром заболевания.