Макрон призвал французов больше работать из-за кризиса в Европе | 360°

Мир 27 октября 2022, 05:07 Макрон призвал французов больше работать из-за кризиса в Европе Президент Франции Макрон призвал людей больше работать для сохранения своего уровня жизни Pxhere

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Французам придется больше работать, чтобы для получения пенсий в полном объеме и сохранения прежнего уровня жизни. Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Журналистка спросила Макрона, что он посоветует делать французам, которые обеспокоены снижением их покупательной способности.

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«Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать», — сказал французский лидер. Он также добавил, что тех, кто хочет работать больше, освободят от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

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«Мы продолжим и расширим эту политику. Те, кто хотят работать больше, смогут получать больше», — заявил Макрон.

Он также отметил необходимость того, чтобы молодежь начинала трудовую деятельность раньше. Макрон отметил, что при сравнении с Германией, во Франции уровень участия молодежи в рынке труда крайне низок. Он отметил и уровень безработицы, который во Франции сегодня составляет 7%, в то время как в ФРГ — меньше 3%.

«Нам необходимо работать дольше, для чего нам и нужна пенсионная реформа», — заявил Макрон.

Согласно подсчетам экспертов, как отметил французский лидер, к 2027 году стране потребуется на финансирование пенсий от 10 до 12 миллиардов евро. Предложенный Макроном проект пенсионной реформы предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста к 2031 году с 62 до 65 лет.

Он пояснил, что если не провести пенсионную реформу, то профинансировать пенсии останется только два способа.

«Либо мы увеличиваем пенсионные отчисления работающих граждан, которые составят дополнительные 400 евро в год, что напрямую повлияет на их покупательную способность, либо мы просто снизим пенсии», — пояснил Макрон.