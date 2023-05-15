15 мая 2023, 02:15
Макрон призвал Европу отказаться от конфронтации с Россией
Макрон: архитектура европейской безопасности должна исключить конфронтацию с Россией
Президент Франции Эмманужль Макрон заявил, что архитектура европейской безопасности должна исключить всякую конфронтацию с Россией. К тому же она должна дать полные гарантии безопасности Украины, сказал политик в беседе с Opinion.
Глава Франции сообщил, что всегда говорил об обеспечении полной безопасности Украины. Но при этом нельзя забывать и об интересах России.
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«Она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого», — сказал французский лидер.
Он добавил, что в данный момент задачей Европы является помощь Украине в контрнаступлении, что даст возможность «подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров», которые должны начаться в любом случае.
Россия, как заявил Макрон, уже потерпела «геополитическое поражение». Москва впадает в «вассальную зависимость» от Китая. Это, по словам политика, заставило Россию сомневаться в своих исторических союзниках.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет за рабочим ужином украинского коллегу Владимира Зеленского 14 мая. Политики обсудят дальнейшую военную помощь Украине.
Эммануэль Макрон
Россия
Франция
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