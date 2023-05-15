Мир 15 мая 2023, 02:15 Макрон призвал Европу отказаться от конфронтации с Россией Макрон: архитектура европейской безопасности должна исключить конфронтацию с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эмманужль Макрон заявил, что архитектура европейской безопасности должна исключить всякую конфронтацию с Россией. К тому же она должна дать полные гарантии безопасности Украины, сказал политик в беседе с Opinion.

Глава Франции сообщил, что всегда говорил об обеспечении полной безопасности Украины. Но при этом нельзя забывать и об интересах России.

Реклама

«Она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого», — сказал французский лидер.

Он добавил, что в данный момент задачей Европы является помощь Украине в контрнаступлении, что даст возможность «подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров», которые должны начаться в любом случае.

Россия, как заявил Макрон, уже потерпела «геополитическое поражение». Москва впадает в «вассальную зависимость» от Китая. Это, по словам политика, заставило Россию сомневаться в своих исторических союзниках.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет за рабочим ужином украинского коллегу Владимира Зеленского 14 мая. Политики обсудят дальнейшую военную помощь Украине.