Макрон призвал Европу объединиться для борьбы с коронавирусом

Призыв к объединению Макрон опубликовал на личной странице в Twitter.

«Я призываю наших европейских партнеров принять срочные меры для координации мер в области здравоохранения, научных исследований и наших экономических мер реагирования. Давайте действовать вместе сейчас», — отметил президент.