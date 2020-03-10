Макрон призвал Европу объединиться для борьбы с коронавирусом
Французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейские страны должны объединиться для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Призыв к объединению Макрон опубликовал на личной странице в Twitter.
«Я призываю наших европейских партнеров принять срочные меры для координации мер в области здравоохранения, научных исследований и наших экономических мер реагирования. Давайте действовать вместе сейчас», — отметил президент.