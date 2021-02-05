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    05 февраля 2021, 12:44

    Макрон призвал ЕС сохранять действующую связь с Россией

    Полина Петрова

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский союз сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве», написал РБК.
    Макрон призвал ЕС сохранять действующую связь с Россией

    Это высказывание стало ответом лидера государства на вопросы специалистов исследовательского центра Атлантического совета, сообщило ИА НСН.

    «Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — подчеркнул Макрон.

    По его мнению, поддерживать связь необходимо вне зависимости от наличия и отсутствия точек соприкосновения в позициях.