Макрон призвал ЕС сохранять действующую связь с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский союз сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве», написал РБК.
Это высказывание стало ответом лидера государства на вопросы специалистов исследовательского центра Атлантического совета, сообщило ИА НСН.
«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — подчеркнул Макрон.
По его мнению, поддерживать связь необходимо вне зависимости от наличия и отсутствия точек соприкосновения в позициях.