Макрон призвал ЕС сохранять действующую связь с Россией

Это высказывание стало ответом лидера государства на вопросы специалистов исследовательского центра Атлантического совета, сообщило ИА НСН.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — подчеркнул Макрон.

По его мнению, поддерживать связь необходимо вне зависимости от наличия и отсутствия точек соприкосновения в позициях.