Макрон призвал Азербайджан прекратить огонь в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал азербайджанского коллегу Ильхама Алиева прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Он предложил перейти к переговорам с Арменией.

«2 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Франции выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями на линии армяно-азербайджанского соприкосновения и призвал к скорейшему восстановлению режима прекращения огня и переговоров», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Алиева.

В пресс-службе отметили, что военные Азербайджана успешно выполняют свои задания в Карабахе. Кроме того, в Азербайджане считают, что Ереван попытался сорвать переговоры.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что руководство Армении несет полную ответственность за нарушение переговоров, а также за вооруженное столкновение», — подчеркивается в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие с Азербайджаном возможно только после ухода Турции с Южного Кавказа. Он пояснил, что сейчас террористы, переброшенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана при поддержке Турции. В этом случае армяне не могут оставить население Карабаха без защиты.

Новый военный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий. При этом лидеры некоторых стран уже неоднократно призывали страны прекратить огонь. Ситуацию осложняет позиция Турции, которая считает Армению «страной-оккупантом» и открыто поддерживает Баку.