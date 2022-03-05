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    05 марта 2022, 14:59

    Le Figaro: Макрон призвал 15 крупнейших французских компаний не спешить с уходом из России

    Le Figaro: Макрон призвал крупнейшие французские компании не спешить с уходом из РФ

    Максим Зинкин

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с руководителями 15 крупнейших национальных компаний, на которой попросил не спешить с уходом с российского рынка. Об этом написало издание Le Figaro.

    Le Figaro: Макрон призвал 15 крупнейших французских компаний не спешить с уходом из России

    Французский лидер встретился с представителями промышленной отрасли, энергетики, банковского дела, сельского хозяйства и других.

    Накануне Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.

    Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля, второй тур, как предполагается, пройдет через две недели — 24 апреля.

    После введенных санкций со стороны Евросоюза и США временно закрывает свои магазины в России компания Kering, владеющая брендами Balenciaga, Saint Laurent и Gucci.