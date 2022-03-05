Le Figaro: Макрон призвал 15 крупнейших французских компаний не спешить с уходом из России

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с руководителями 15 крупнейших национальных компаний, на которой попросил не спешить с уходом с российского рынка. Об этом написало издание Le Figaro.

Французский лидер встретился с представителями промышленной отрасли, энергетики, банковского дела, сельского хозяйства и других.

Накануне Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля, второй тур, как предполагается, пройдет через две недели — 24 апреля.

После введенных санкций со стороны Евросоюза и США временно закрывает свои магазины в России компания Kering, владеющая брендами Balenciaga, Saint Laurent и Gucci.