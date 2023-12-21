Мир 21 декабря 2023, 07:23 Макрон признал провал попыток сдерживания России Президент Франции Макрон: Евросоюз не преуспел в сдерживании России РИА «Новости»

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Евросоюзу необходимо продолжать помогать Украине, даже если позиция США изменится, потому что это вопрос собственной безопасности. Об этом в эфире телеканала France 5 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, поддержка киевского режима станет для ЕС одним из главных вопросов в 2024 году. При этом политик признал, что некоторые государства в сообществе сомневаются в целесообразности выделения денег.

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«Европейская безопасность стоит на кону. Даже если в США поменяют свою позицию, то для ЕС это вопрос способности выбирать собственное будущее и вопрос безопасности», — подчеркнул президент.

Также Макрон признал, что Европа «не преуспела» в сдерживании России, а многие из попыток давления просто провалились.

Ранее французский лидер не исключил приглашения российского коллеги Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в 2024 году.