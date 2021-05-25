Макрон признал бесполезность санкций против России

Введенные Евросоюзом санкции против России перестали быть эффективными. С таким заявлением по итогам саммита выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что санкции против России Евросоюз ввел после присоединения Крыма и ситуации на юго-востоке Украины.

«По России — политика прогрессивных санкций по „замороженным“ ситуациям больше не является эффективной», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер рассказал, что комиссию Европейского совета попросили выработать новую политику для эффективного ответа на поведение России около украинских границ.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что страны Евросоюза придерживаются разных линий по отношению к Москве, когда нужна единая политика. Об этом сообщил ТАСС.

По словам главы правительства Германии, страны при выстраивании отношений с Россией учитывают интересы соседей, что в результате ослабляет проводимую Евросоюзом линию.

«Если мы говорим о европейском суверенитете, то нам нужна единая позиция», — пояснила Меркель.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году, после того как Крым вошел в ее состав по итогам референдума. Москву обвинили в проведении нечестного голосования и вмешательстве в дела Украины. Россия приняла ответные меры и объявила о запрете ввоза продуктов питания из стран Европы. Все обвинения в участии в конфликте в Донбассе Москва отрицала и напоминала, что принимала участие в разработке Минских соглашений по урегулированию конфликта.