Мир 14 мая 2023, 23:04 Макрон примет Зеленского за рабочим ужином 14 мая РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон примет за рабочим ужином лидера Украины Владимира Зеленского. Встреча пройдет 14 мая. Об этом сказано в сообщении Елисейского дворца, написал ТАСС.

Речь пойдет о поддержке, которую Франция продолжает оказывать Украине, отметили в коммюнике.

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«Два президента также смогут обменяться мнениями о долгосрочных перспективах восстановления мира в Европе», — сказано в документе.

Зеленский ориентировочно должен прибыть в Елисейский дворец после 21:00 по московскому времени. Но точное время в заявлении администрации французского лидера не указано.

Газета La Opinion накануне утверждала, что переговоры президентов двух стран должны состояться только 15 мая. При этом издание не уточнило повестку встречи, указав только, что Макрон после беседы с украинским президентом поедет в Версаль на конференцию Choose France. Главной темой станет финансовая привлекательность французских предприятий.

Макрон в беседе с журналистами отказался пояснять подробности предстоящих переговоров.

«Мы сами будем решать, как помогать Украине с ее контрнаступлением, как подготовить гарантии безопасности, переговоры, которые неизбежно состоятся», — заявил французский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Он касался всесторонней и действенной поддержки, которую Франция оказывате Украине.