Макрон прилетит в США на переговоры с Байденом | 360°

Мир 27 сентября 2022, 16:05 Поделиться Telegram

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Viber Макрон прилетит в США на переговоры с Байденом

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Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в США 1 декабря с официальным визитом для переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило РИА «Новости».

«[Визит] подчеркнет глубокие и прочные отношения между США и Францией, нашим старейшим союзником», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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В ходе переговоров главы стран намерены обсудить «глобальные вызовы» и двусторонние интересы государств, написал RT.

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