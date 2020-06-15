Макрон приедет в Россию. Но над этим надо поработать

Президент Франции Эммануэль Макрон скоро приедет в Россию. Париж и Москва сейчас обсуждают его визит. Точные сроки пока не называются.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что приезд Макрона по-прежнему остается в повестке дня. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы над этим работаем, сроки пока неизвестны», — сказал Грушко.

В ходе выступления на заседании международного комитета Совета Федерации он добавил, что визит планируется в «достаточно короткие сроки».

Эммануэль Макрон числится среди тех лидеров государств, которых Москва планировала повторно пригласить на Парад Победы. Французский лидер был одним из первых, кто согласился приехать в РФ на 75-летие окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Тем временем в пресс-службе Елисейского дворца заметили, что приглашения от России Макрон не получал, поэтому не приедет в российскую столицу.

«Господин Макрон <…> не получил приглашение от российских властей», — заявили в пресс-службе.

Торжественное шествие в честь Победы в ВОВ проведут в Москве 24 июня.