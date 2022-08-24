Макрон предупредил об окончании эпохи изобилия в мире

Период изобилия в мире завершился. Сейчас придется столкнуться с экономическими трудностями. Такое мнение высказал французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы переживаем большие потрясения… По сути, то, что мы переживаем — это можно считать окончанием периода изобилия… Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — сказал Макрон перед первым после летних каникул заседанием правительства. Его процитировал ТАСС.

По его словам, Франция в последние годы жила в кажущемся изобилии, когда представлялось. Люди думали, что продукты и товары будут вечно доступны. Однако опыт этого лета показал, что может не хватать даже воды. Это, в частности, связано с конфликтом у ворот Европы, климатическими изменениями и вызванными пандемией сбоями в снабжении. Макрон призвал министров быть готовыми к любым последствиям.

Политик также сообщил об усилении «авторитарных» и «нелиберальных» режимов. По его словам, это поколебало уверенность в том, что права человека и демократия являются универсальными ценностями.