Макрон предсказал трудности в начале 2021 года

Пандемия коронавируса как минимум до весны продолжит оказывать влияние на жизнь Франции, поэтому первые месяцы нового года будут трудными. Текущий же год заканчивается также, как он и проходил.

Об этом в новогоднем телеобращении к нации заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сообщил, что осознает, на какие жертвы пришлось пойти гражданам страны в связи с решениями, которые из-за болезни принимали власти.

Он поблагодарил французов за их чувство гражданской и коллективной ответственности, которое помогло спасти множество жизней. Макрон также выразил слова поддержки близким погибших от заболевания, которых во Франции насчитывается около 64 тысяч человек.

«В 2021 году, что бы ни случилось, мы сможем справиться с кризисами — медицинским, экономическим и социальными, террористическим и климатическим, — которые не прекратятся с 1 января. Первые месяцы года будут трудными, и, по крайней мере до весны, эпидемия по-прежнему будет бременем для жизни нашей страны», — отметил Макрон.

Он пообещал соотечественникам, что не позволит никому играть с безопасностью и условиями вакцинации, и не допустит неоправданной медлительности.