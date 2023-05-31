Мир 31 мая 2023, 15:37 Макрон предложил Зеленскому устроить мирный саммит по Украине WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести в Париже конференцию по ситуации на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать в Париже мирный саммит по ситуации на Украине. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов из Европы.

По данным издания, в этом году Зеленский обращался к президенту Франции с просьбой помочь ему установить связи с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин. Позднее переговоры превратились в планы по организации конференции.

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«Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция», — написали авторы WSJ.

Идея о мирном саммите возникла во время разговора президентов Украины и Франции в Париже в феврале, сообщили источники. По их словам, тогда Макрон вынудил Зеленского согласиться с тем, что в итоге все равно потребуются мирные переговоры с Россией. Во время недавней поездки в Китай французский лидер поднял вопрос организации конференции в беседе с Си Цзиньпином, указала американская газета.

Участников возможного саммита по Украине пока точно не определили. Однако европейские чиновники в последние недели разъехались по столицам ведущих мировых держав, чтобы привлечь к процессу Бразилию, Индию, Китай и другие незападные государства.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что США и Европа захотели завершить конфликт на Украине до конца 2023 года. По данным издания, Запад призывает Киев пойти на компромиссы в мирном плане, предложенном Зеленским.