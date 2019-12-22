Макрон предложил протестующим заключить рождественское перемирие

«Бывают моменты, когда нужно перемирие… из-за уважения к семьям и семейной жизни», — процитировало издание французского лидера.

Макрон отметил, бастовать и выражать свою гражданскую позицию конституция Франции не запрещает, однако в рождественские каникулы лучше не проводить акции протеста. По мнению политика, перемирие вовсе не означает, что профсоюзы отступили от своих принципов.

Отказ от забастовок на время Рождества продемонстрирует уважение к тем французам, которые живут далеко от родных и хотят с ними «воссоединиться в этот праздничный период».