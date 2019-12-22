Макрон предложил протестующим заключить рождественское перемирие
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к гражданам с просьбой приостановить акции протеста на период рождественских каникул. Он объяснил, что это позволит избежать сбоев в движении поездов. Подробности опубликовало агентство Reuters.
«Бывают моменты, когда нужно перемирие… из-за уважения к семьям и семейной жизни», — процитировало издание французского лидера.
Макрон отметил, бастовать и выражать свою гражданскую позицию конституция Франции не запрещает, однако в рождественские каникулы лучше не проводить акции протеста. По мнению политика, перемирие вовсе не означает, что профсоюзы отступили от своих принципов.
Отказ от забастовок на время Рождества продемонстрирует уважение к тем французам, которые живут далеко от родных и хотят с ними «воссоединиться в этот праздничный период».