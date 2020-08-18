Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить события в Белоруссии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Во время него они обсудили ситуацию в Белоруссии, а также ливийский кризис.

Владимир Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии считает неприемлемым. Это же касается и давления на власти страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — сказано в сообщении.

Также во время беседы лидеры обменялись мнениями о ситуации, связанной с политическим кризисом в Ливии. При этом в Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Тогда президент РФ заметил, что надеется на улучшение обстановки в ближайшее время.

Меркель призвала белорусские власти не применять насилие по отношению к мирным демонстрантам, выпустить политических заключенных, а также вести диалог с обществом и оппозицией.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже больше недели. Они начались после окончания голосования на президентских выборах. На них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Ранее политологи объяснили «360», что могут значить заявления белорусского лидера о перевыборах.