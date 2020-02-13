Макрон позвал фельдмаршала Ливийской национальной армии во Францию
Лидер Франции Эммануэль Макрон обратился к фельдмаршалу Ливийской национальной армии Халифе Хафтару с официальным приглашением посетить Францию. Об сообщило издание Anadolu agency.
По информации РИА ФАН, приглашение от Елисейского дворца доставил спецпосланник по Ближнему Востоку и Северной Африке Кристоф Фарно.
Пресс-служба правительства ливийского города Тобрук уточнила, что при встрече Хафтар и Фарно обсудили вопрос о способах борьбы с терроризмом в регионах страны.
Ранее в российском МИД призвали Ливию освободить Максима Шугалея и Самера Суэйфана.