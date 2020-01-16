Макрон посетит конференцию в Берлине по кризису в Ливии
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов посетить конференцию по ливийскому вопросу. Мероприятие пройдет 19 января в Берлине. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на SkyNewsArabia.
Французский президент решил принять участие в берлинском обсуждении по урегулированию кризиса в Ливии.
Ранее правительство Великобритании подтвердило, что премьер-министр Борис Джонсон прибудет на берлинскую конференцию для обсуждения ливийского вопроса. Инициатором встречи стала канцлер Германии Ангела Меркель.