Макрон посетит конференцию в Берлине по кризису в Ливии

Французский президент решил принять участие в берлинском обсуждении по урегулированию кризиса в Ливии.

Ранее правительство Великобритании подтвердило, что премьер-министр Борис Джонсон прибудет на берлинскую конференцию для обсуждения ливийского вопроса. Инициатором встречи стала канцлер Германии Ангела Меркель.