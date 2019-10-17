  • Макрон поприветствовал новое соглашение между Британией и ЕС по Brexit

    17 октября 2019, 19:36

    Артур Блянихов

    Французский лидер Эммануэль Макрон высказался о новом соглашении между Соединенным Королевством и Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

    Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по Brexit

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    Президент Франции назвал хорошей новость о том, что Британия и ЕС пришли к новому соглашению. По его мнению, это будет иметь положительное влияние как на Лондон, так и на Евросоюз.

    В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Ирландии Саймон Ковени также поприветствовал соглашение. Он заметил, что новый документ сможет защитить людей и обеспечить стабильность на острове.

    «Это соглашение учитывает все вопросы, которые мы поднимали в течение последних трех лет», — напомнил министр.