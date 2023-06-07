Мир 07 июня 2023, 21:50 Макрон пообещал Зеленскому помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал оказать помощь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Такое заявление французский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мы направим в ближайшие часы помощь, чтобы удовлетворить текущие потребности», — сказано в сообщении.

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Также французский президент добавил, что его страна «осуждает атаку», подвергающую опасности население.

Сообщение о подрыве дамбы на Каховской ГЭС поступило утром 6 июня. Под угрозой затопления оказались порядка 40 тысяч человек в близлежащих населенных пунктах. На данный момент семь человек числятся пропавшими.

Ранее и. о. министра труда и соцзащиты региона Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области после случившегося на Каховской ГЭС подтопило порядка 15 тысяч домовладений. Люди оказались на крышах домов. Сотрудники МЧС эвакуировали их всю ночь.