Макрон пообещал остановить заселение Пиренеев бурыми медведями

По данным издания, в 90-х годах Франция решила спасти бурых медведей от вымирания и начала заселять ими Пиренеи. Через какое-то время местные скотоводы подняли тревогу из-за того, что косолапые стали нападать на домашний скот. Один из пастухов отметил, что в регион больше не будут привозить медведей, так как для скотоводов они стали серьезной проблемой. Отмечается, что с середины 90-х было выпущено около 10 медведей. За последнее десятилетие их численность увеличилась до 40 особей, а количество нападений возросло до 400.