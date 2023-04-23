23 апреля 2023, 23:30
Макрон пообещал не допустить победы России в украинском конфликте
Президент Франции Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что сделает все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. Глава республики отметил, что нельзя дать России победить.
«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта», — заявил Макрон.
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Президент заявил, что сделает все, чтобы конфликт на Украине не расширился.
Рейтинг одобрения деятельности президента Франции ранее опустился до рекордного минимума: его поддерживают всего 26% жителей. Почти 85% респондентов заявили, что лидер страны «отдаляется от людей».
Несмотря на недовольство жителей страны, Макрон заявил, что не собирается подавать в отставку из-за принятия непопулярной у народа пенсионной реформы.
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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