Макрон пообещал наказать Россию санкциями за присоединение территорий | 360°

Мир 03 октября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber Макрон пообещал наказать Россию санкциями за присоединение территорий Макрон пообещал Зеленскому новые антироссийские санкции из-за присоединения территорий РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ЕС проработает новые антироссийские санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Он подтвердил решимость Франции <…> работать с европейскими партнерами над новыми санкциями», — рассказали представители ведомства.

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О намерениях Макрона ввести новые рестрикции в адрес России стало известно после его телефонного разговора с Зеленским. В диалоге с украинским коллегой французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, а также частей Херсонской и Запорожской областей в состав России после проведенных в регионах референдумов.

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Ранее СМИ сообщали, что следующий пакет санкций могут ввести уже в пятницу, 8 октября. Работу над ним начали из-за присоединения к России ряда регионов Восточной Украины и проведения там референдумов. Результаты этого голосования западные страны в основном признали нелегитимными.

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