Макрон пообещал эвакуировать из Мариуполя «всех желающих»

Франция, Турция и Греция запланировали проведение гуманитарной операции, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя. Вывозить пообещали «всех желающих».

Операцию анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, сообщила газета Le Monde.

«[Операцию] мы намерены проводить в сотрудничестве с Турцией и Грецией. Эвакуируем всех желающих покинуть Мариуполь, организовав все в наилучших возможных условиях», — заявил французский лидер.

Макрон уточнил, что в ближайшие 48-72 часа обсудит вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Жителей Мариуполя начали эвакуировать российские военнослужащие. Украинские националисты не позволяли людям покидать город и расстреливали даже те автомобили, где были дети. Сейчас бойцы ВС РФ ведут зачистку города от нацбатов.