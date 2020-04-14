Макрон поделился планами по восстановлению экономики во Франции
Французский президент Эммануэль Макрон представил обращение к нации. Он пояснил, как после пандемии в стране создадут устойчивую и независимую экономику. Об этом сообщило ИА Regnum.
«Нам следует восстановить нашу экономику, сделав ее более сильной, чтобы обеспечить должный уровень производства, обеспечить нашу финансовую независимость», — подчеркнул Макрон.
По информации «Экспресс газеты», лидер Франции уточнил, что необходимо обеспечить независимость в сельском хозяйстве, медицине, а также в сфере промышленности и технологий.
Власти страны планируют достичь «большей стратегической автономии для Европы».