Макрон поделился планами по восстановлению экономики во Франции

«Нам следует восстановить нашу экономику, сделав ее более сильной, чтобы обеспечить должный уровень производства, обеспечить нашу финансовую независимость», — подчеркнул Макрон.

По информации «Экспресс газеты», лидер Франции уточнил, что необходимо обеспечить независимость в сельском хозяйстве, медицине, а также в сфере промышленности и технологий.

Власти страны планируют достичь «большей стратегической автономии для Европы».