    05 января 2020, 23:10

    Макрон поддержал Трампа после убийства Сулеймани

    Кирилл Фролов

    Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с лидером США Дональдом Трампом. Макрон выразил «свою полную солидарность с союзниками» в том, что касается нападений на силы антитеррористической коалиции в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
    Макрон поддержал Трампа после убийства Сулеймани

    Также французский лидер назвал «дестабилизирующей» деятельность спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, которым руководил иранский генерал Касем Сулеймани.

    Говоря о его убийстве в результате удара США и обещании мести со стороны иранских властей, Макрон «напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздержался от любой военной эскалации», способной ухудшить ситуацию в регионе.

    Франция готова работать с региональными и международными партнерами для ослабления напряженности, отметил президент.

    Он добавил, что первоочередное внимание должно уделяться продолжению борьбы международной коалиции с террористической группировкой ИГ*, «при полном уважении суверенитета Ирака».

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.