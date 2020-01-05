Макрон поддержал Трампа после убийства Сулеймани

Также французский лидер назвал «дестабилизирующей» деятельность спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, которым руководил иранский генерал Касем Сулеймани.

Говоря о его убийстве в результате удара США и обещании мести со стороны иранских властей, Макрон «напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздержался от любой военной эскалации», способной ухудшить ситуацию в регионе.

Франция готова работать с региональными и международными партнерами для ослабления напряженности, отметил президент.

Он добавил, что первоочередное внимание должно уделяться продолжению борьбы международной коалиции с террористической группировкой ИГ*, «при полном уважении суверенитета Ирака».



*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.