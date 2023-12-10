Мир 10 декабря 2023, 19:33 Макрон побеседовал с Зеленским о начале переговоров по вступлению в ЕС Макрон заявил Зеленскому о поддержке начала переговоров о вступлении в ЕС imago-images.de / Global Look Press

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Лидер Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе он заверил, что страна поддерживает начало переговоров о вступлении республики в ЕС, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

О разговоре политиков проинформировали в Елисейском дворце. Там же отметили, что Макрон поприветствовал принятие на Украине нескольких законопроектов.

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В частности, речь идет о документах касательно национальных меньшинств, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией.

«Украина демонстрирует намерение выполнить рекомендации, выданные Еврокомиссией», — указали в Елисейском дворце.

В пресс-службе подчеркнули, что Франция не меняет позицию относительно своей неизменной поддержки Украины в конфликте.

Решение о начале переговоров о вступлении Украины главы стран и правительств Евросоюза планируют принять на следующей неделе.

Оно должно быть единогласным. Против выступает премьер Венгрии Виктор Орбан. В минувший четверг, 7 декабря, он встречался с Макроном во Франции и заявил, что Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире.

По его мнению, принимать решение о начале процесса переговоров о вступлении в ЕС нельзя.