Макрон победил на президентских выборах во Франции

Завершен подсчет голосов во втором туре президентских выборов во Франции. Действующий глава государства Эммануэль Макрон победил, набрав 58,5% голосов, сообщили в МВД страны.

Кандидат от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов. Политик ранее уже признала поражение.

Выступая перед сторонниками, Ле Пен заявила, что считает такой результат историческим успехом для партии. При этом она пообещала и дальше служить на благо Франции.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка избирателей составила 72,37%. Выявлено 8,73% испорченных или пустых бюллетеней. Такой показатель активности избирателей считается самым низким за всю историю вторых туров президентских выборов.

В стране после объявления предварительных результатов начались массовые беспорядки. В Ренне протестующие вышли на улицы и начали строить баррикады в центре города. Зафиксированы случаи столкновения с полицией. Французы выражают недовольство результатами выборов президента.