Мир 01 июля 2023, 20:23 Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Германию из-за беспорядков во Франции Президент Франции Макрон отложил госвизит в ФРГ из-за протестов в республике РИА «Новости»

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Французский лидер Эммануэль Макрон перенес намеченный на 2–4 июля государственный визит в Берлин. Об этом сообщила канцелярия главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Лидеры стран поговорили по телефону, Макрон проинформировал Штайнмайера о ситуации во Франции и попросил перенести визит в Германию. Глава германского государства выразил сожаление и отметил, что внимательно следит за развитием событий.

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«Визит должен быть осуществлен в самом скором времени», — отметили в канцелярии.

Во Франции четвертый день проходят протесты. Начались они с убийства полицейскими 17-летнего подростка при проверке документов. Минувшей ночью во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 994 человека во время беспорядков. Пострадали 79 полицейских. Протестующие подожгли 1350 автомобилей и 234 здания. Участники беспорядков начали грабить магазины с люксовыми товарами в Лионе. В этом городе неизвестный ранил семерых правоохранителей из помпового ружья. Одному из пострадавших полицейских потребовалась операция.

Президент Франции Эммануэль Макрон прервал свой визит в Брюссель. Он отправился во Францию на заседание правительства по беспорядкам.