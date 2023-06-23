Мир 23 июня 2023, 10:24 Макрон ответил, что сделает, если ему позвонит Путин Президент Франции Макрон заявил о готовности говорить с Путиным РИА «Новости»

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Лидер Франции Эммануэль Макрон готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, если тот проявит такое желание. Об этом французский политик рассказал в эфире интервью телеканалу France 24.

«Конечно, я отвечу [если Путин позвонит], — сказал Макрон.

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При этом он добавил, что у него нет причин звонить российскому лидеру самому. Вместе с тем, если Путин инициирует беседу, Макрон готов ее поддержать.

«Франция всегда была страной-посредником», — пояснил политик.

Макрон также обратил внимание на продолжающиеся сейчас контрнаступательные действия ВСУ. По его словам, он надеется, что еще придет время для переговорного процесса на условиях Киева.

«Но если он (президент России, — прим. ред.) мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу», — добавил лидер Франции.

В последний раз пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре Путина и Макрона 11 сентября 2022 года. Тогда стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Особое внимание в ходе беседы уделили вопросам обеспечения безопасности ЗАЭС.