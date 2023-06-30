Мир 30 июня 2023, 12:57 Макрон отменил пресс-конференцию и покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции LCI: Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции РИА «Новости»

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Французский лидер Эммануэль Макрон отменил свою пресс-конференцию на саммите ЕС в Брюсселе и отправился во Францию на заседание правительства по беспорядкам в стране. Об этом сообщила радиостанция LCI.

«Он (Макрон — прим.ред.) возглавит заседание межведомственной кризисной группы», — сказано в сообщении.

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Макрон проведет второе заседание кризисного штаба после третьей ночи массовых беспорядков во Франции. Встреча пройдет 30 июня в 13:00 (14:00 по московскому времени) в Париже.

Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране. Погромы устроили в населенных пунктах Сюрен, Женвилье, Аньер-сюр-Сен, Ла Гарен-Коломб и Вильнев. Протестующие грабили магазины, жгли автобусы. Правоохранителей закидали бутылками и камнями, они в ответ применили слезоточивый газ. По данным МВД республики, число задержанных во время беспорядков составило 667 человек. Большинство из них — молодые люди от 14 до 18 лет.