Мир 03 ноября 2022, 13:55 Макрон «открыл огонь» по США из-за энергетического кризиса — СМИ «Хуаньцю Шибао»: президент Франции Макрон обвинил США в завышении цен на энергоносители РИА "Новости"

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Президент Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США из-за их экспортных цен на энергоносители, сообщила газета «Хуаньцю шибао». Авторы статьи уточнили, что американские власти завысили стоимость отправляемого в Европу топлива во время энергетического кризиса, что не понравилось французскому лидеру.

Издание процитировало министра финансов Франции Брюно Ле Мэра. Он призвал не допустить экономического господства Штатов над Европой.

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«Мы не можем принять тот факт, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям», — заявил глава Минфина республики.

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Авторы публикации добавили, что молчание нарушил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он обвинил власти США в увеличении цен для европейских потребителей. Издание напомнило, что благодаря поставкам американского СПГ в Европу Штаты увеличили ВВП страны в третьем квартале на 2,6% в годовом исчислении.

Энергетический кризис в Европе ударил практически по всем сферам жизни. Гражданам Эстонии посоветовали меньше есть, чтобы экономить деньги.