Макрон отказался от своей будущей президентской пенсии

Макрон отказался от выплат, которые будут ему положены после окончания первого президентского срока в мае 2022 года. Также ему была бы не нужна пенсия, если бы его выбрали вновь — до 2027-го.

Президентская пенсия бывшим руководителям страны учреждена законом от 1955 года. Сейчас она составляет 6220 евро в месяц. На итоговую сумму не влияют срок пребывания на посту главы государства и возраст лидера. Зарплата члена Конституционного совета — 13,5 тысячи в месяц.

«Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — отметил источник.

Вскоре изменится нынешняя постоянная ставка президентской пенсии. В соответствии с проводимой во Франции реформой, власти сформируют новую выплату, основанную на единой системе начисления баллов.

Газета выяснила, что Макрон отказался от выплаты ему будущей пенсий 21 декабря во время поездки в Кот-д`Ивауар. Перед этим он провел длительную телефонную консультацию с сотрудниками администрации Елисейского дворца.

Президент принял такое решение на фоне нынешней обстановке в стране. С начала декабря во Франции проходит забастовка против пенсионной реформы. Недовольные граждане, среди которых и работники сферы транспорта, могут остаться без некоторых привилегий и специальных режимов выхода на заслуженный отдых. Повышения пенсий требуют медики, учителя и полицейские.